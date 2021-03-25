Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada
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Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kameradaAntalya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına ait otomobilin ön camını, yol kenarından aldığı büyük bir taş ile patlattı.

Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada

Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına ait otomobilin ön camını, yol kenarından aldığı büyük bir taş ile patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç kavga dün akşam saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Erkek arkadaşı ile tartıştığı değerlendirilen bir kadın, kaldırımdan basketbol topu büyüklüğünde bir taş aldı. O sırada erkek arkadaşına bağıran kadın, öfkeyle taşı otomobilin ön camına atıp patlattı. Çaresiz şekilde kadını izleyen adam, öfkelenip otomobilin camına kendisi de vurdu. Aracının arka camına tekme de atan adam, kadına birşeyler söyledikten sonra aracına bindi ve araç içine sarkan camları ayağıyla vurarak dışarı attı. Önce kadın, ardından adam otomobiliyle sokaktan ayrıldı.

Öfkeli kadın ve adamın kavgası ve otomobilin camının taşla patlatılma anları, çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada
Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada
Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada
Son dakika! ANTALYA Öfkeli kadının, otomobilin camını taşla patlatması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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