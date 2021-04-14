Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
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Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı

Son dakika gelişmesine göre Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi oksitlenerek beyaza dönüştü.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi oksitlenerek beyaza dönüştü.

Antalya halkından toplanan bağışlarla 1964 yılında 12 ton bronz kullanılarak yapılan 6 metre yüksekliğindeki anıtın, iklim şartlarına bağlı olarak oksitlenmeden dolayı yıprandığı düşünülüyor. Daha önce koyu renkte olan anıtın büyük bir bölümünün beyaz olduğunu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"Bu şekilde olması üzüntü verici"

6 senedir Antalya'da Ramazan Fidan, "Eskiden sim siyahtı şu an beyazlamış. Yağmur yağdığından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Burası bir turizm bölgesi, herkes gelip fotoğraf çekiniyor. Tamir edilmesi lazım" dedi.

Anıtı görünce renginin dikkatini çektiğini belirten Kemal Alıcı ise "Boyanması ve Antalya'ya yakışır bir şekilde olması lazım. Anıtın bu şekilde bakımsız kalması üzüntü verici. Turistlerin bunu görmesi hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılda da aynı durumu yaşayan anıtı, belediye ekipleri restore ederek eski haline döndürmüştü. - ANTALYA

Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı
Son dakika... Antalya'nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı'nın rengi beyazlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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