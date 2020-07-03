Son dakika... Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği
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Son dakika... Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü'nün yüzeyi çöplerle kaplandı.

Son dakika... Antalya'nın doğal güzelliği Kırkgöz'de çöp kirliliği
03.07.2020 08:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:25

ANTALYA'nın önemli su kaynaklarından Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü'nün yüzeyi çöplerle kaplandı. Kirlilik, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.

Kırkgöz Gölü gerek doğal güzelliği, gerek içinden geçtiği Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat vermesi bakımından büyük öneme sahip. Bunun yanı sıra Antalya Kepez Elektrik Santrali'nde enerji üretiminin can damarı ve kentin önemli bir su kaynağı olması yönüyle de dikkati çekiyor. Su kaynağı, aynı zamanda ilçede yaşayanların önemli bir piknik alanı olmasıyla beraber, yazın kavurucu sıcaklarında serinlemek için sığınılan bir liman.

NİLÜFERLERİN YERİNİ ÇÖP YIĞINLARI ALDI

Geçmişte yüzeyindeki nilüferlerin görsel şöleni ile çevreye güzellik saçan Kırkgöz Gölü, bugünlerde nilüferleri bile yok eden çöp yığınlarıyla kaplanmış durumda. Göl eski güzelliğinden uzak kötü bir görüntü sergilerken, serinlemek için suya girenler de sağlık açısından büyük tehditle karşı karşıya. Piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşlar, gölde gerekli temizliğin bir an önce yapılmasını istiyor. Bu doğal güzelliğin ilgisizlik nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu belirten vatandaşlar, gölün önceki yıllarda daha düzenli olduğunu, burada suya giren çocukların elverişsiz koşullar altında serinlemeye çalıştığını aktardı. Gölün durumunun üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar, çöplerin temizlenmesini, gereken duyarlılığın gösterilmesini istedi.


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Kaynak: DHA

Manşet

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