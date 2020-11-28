Son dakika... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Son dakika... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

28.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:43
Son dakika... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Son dakika haberler: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da, başta alışveriş merkezleri olmak üzere mağaza, restoran, kuaför ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa ve sandalye gibi eşyalarını içeriye alarak kepenkleri indirdi. Kısıtlamanın başlamasıyla normalde yoğunluk görülen Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ise kent merkezinde önlem aldı. Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetime başladı.

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Muğla

Muğla'da normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü. Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaparak kısıtlamanın başlaması ile caddede bulunan araçların sürücülerini uyardı.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marketler, alışveriş merkezleri ve berberler kapandı. Polis ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Burdur

Burdur'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi. Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Atatürk caddeleri boş kaldı. Kısıtlama kapsamında polis ekipleri devriyelerini sıklaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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