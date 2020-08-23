Son dakika... ANTALYA Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 8 tutuklama
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Son dakika... ANTALYA Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 8 tutuklama

Son dakika gündem haberi... Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 8 tutuklamaAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 810 gram metamfetamin, 620 gram esrar ele geçirildi.

Son dakika... ANTALYA Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 8 tutuklama
23.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:55

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları 8 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 810 gram metamfetamin, 620 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi ve Side Mahallesi'nde Çivi, Akşam, Uslu, Elyaf, Karbon, Karar adlı uyuşturucu madde arama köpeklerinin desteğiyle 4 ayrı operasyon düzenlendi. BEBEK BEZİNİN İÇİNDE BULUNDU

İlk operasyonda Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde M.Y.'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Yapılan fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde satmak için kullanılmayan eski sağlık ocağına giden M.Y.'nin bulunduğu bölgeye cuma günü operasyon düzenlendi. M.Y. gözaltına alınırken, sağlık ocağının bahçesindeki palmiye ağacının altında bir poşetteki bebek bezlerinin içinde 110 gram kristal denilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahçede yapılan aramada kuru otların da içinde hassas terazi bulundu. Şüpheli M.Y.'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 760 lira ele geçirildi.

İSTANBUL'DAN GELEN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri ikinci operasyonda Side Mahallesi'nde bir grubun İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yaptıkları araştırmada şüphelilerin E.Ö., İ.D., S.Y., C.K. ve K.A. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu cuma günü kaldıkları eve yapılan baskında 5 şüpheli yakalandı. Evde narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramada, 625 gram metamfetamin, 510 gram kubar esrar uyuşturucu maddesiyle uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

SİDE ANTİK KENT GİRİŞİNDE DURDURULDU

Üçüncü operasyon da dünyaca ünlü Side Antik Kenti'nde, E.C.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takip sonucu E.C.'nin otomobili, dün Side Antik Kenti'nde durduruldu. Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 110 gram plaka esrar ve hassas teraziyle uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi. UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN MAHKUM OLANLAR YAKALANDI

Son operasyonda ise jandarma ekipleri, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan haklarında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Boz ve Ali Topaktaş'ın Manavgat'ta olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Murat Boz ve Ali Topaktaş gözaltına alındı. Yürütülen 4 ayrı operasyonda piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 810 gram metamfetamin, 620 gram esrar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, M.Y., E.Ö., İ.D., S.Y., C. K. ve K.A. ile haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olan Murat Boz ve Ali Topaktaş adliyeye sevk edildi. M.Y., E.Ö., İ.D., S.Y., C. K. ve K.A. savcılık sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Murat Boz ve Ali Topaktaş'ta infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Dün gözaltına alınan şüpheli E.C.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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