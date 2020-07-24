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Son dakika! ANTALYA Hijyenik düğün davetiyesi

Son dakika haberi... Hijyenik düğün davetiyesiANTALYA'da bir davetiye firması, koronavirüs sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan düğün, nişan ve özel davetler için, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiyeler üretmeye başladı.

Son dakika! ANTALYA Hijyenik düğün davetiyesi
24.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:39

Hijyenik düğün davetiyesi

ANTALYA'da bir davetiye firması, koronavirüs sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayan düğün, nişan ve özel davetler için, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiyeler üretmeye başladı. 50'nin üzerinde hijyenik davetiyenin demosunu hazırlayan firmada, sipariş üzerine üretim yapılacak.

Antalya'da davetiye ve nikah şekeri üretimi yapan bir firma, koronavirüs sürecinde hijyenik, içinde dezenfektan ve kolonya bulunan davetiye ve nikah şekerleri üretmeye başladı. Farklı koku ve renkte kolonyalar ve nikah şekeriyle süslenen davetiyelerin üretimine başlandı.

Firma yetkilisi Uğur Derin, evlilik hazırlığındaki çiftlerin klasik kağıt davetiyelerden daha çok hijyenik davetiyeleri tercih edeceğini düşündükleri için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı. Davetiye ve nikah şekerlerinin yanı sıra kimisinde 80 derecede lavanta, limon, bergamut ve çilek gibi farklı kokularda kolonya bulunduğunu belirten Derin, şeffaf görünen şişelerde ise dezenfektan olduğunu kaydetti. Çiftlerin hijyenik davetiyelere ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Derin, "Projeye 1 Temmuz'da düğünlerin başlayacağı haberini aldıktan sonra start verdim. Atölyede ilk etapta demo hijyen davetiyelerimizi ürettik. İnsanlar bu demolardan koku ve renk seçimini yapıp bize istediklerini söyleyecek. Bu davetiyeler hijyen olduğu kadar aynı zamanda özel tasarım ve kişiye özel davetiye olarak katalogda yerini alıyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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