Son dakika! Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
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Son dakika! Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

Son dakika! Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
30.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:08

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, özellikle yoğun havalimanlarına Kovid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında, Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İl Sağlık Müdürlüğünce, havayoluyla seyahat edecek yolcular için, 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.

Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda, yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek. Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.

Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu birimden yararlanabilecek.

Termal kamerada ateşi yüksek çıkanların da numunesi alınacak

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, açılışta, Sağlık Bakanlığının talimatıyla hızlıca numune alma kısmı oluşturduklarını söyledi.

Merkezde günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu aktaran Hülür, "İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız." dedi.

Hülür, PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler 48 saat önceden Kovid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 avro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak. Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek. Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Kovid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli."

Bu arada, Kıbrıs'a seyahat edecek KKTC'nin Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay, laboratuvarda numune veren ilk kişi oldu.

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Kaynak: AA

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