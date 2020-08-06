Son Dakika: ANTALYA Esnaf, yakaladığı tacizciyi polise teslim etti Son dakika güncel haberine göre Antalya'da bir işyerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Esnaf, yakaladığı tacizciyi polise teslim etti

*- Antalya'da bir işyerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

*- E.K., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulanan bir iş yerinde meydana geldi. İşyerinin güvenlik kamerasında inceleme yapan işyeri sahibi, E.K.'nın, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini fark etti. Görüntüyü izlediği sırada E.K.'nın işyerine geldiğini fark eden işyeri sahibi, çalışanlarına adamı yakalatıp, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, polis otosuna bindireceği sırada esnaf tepki gösterdi. Esnafın tepkisi üzerine polis, şüpheliyi hızla ekip otosuna bindirip kapısını kapattı.

Aynı sokakta işyeri sahibi olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

Kaynak: DHA