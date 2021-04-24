Son Dakika | Antalya Emniyet Müdürlüğünden kısıtlamada diskoda eğlence düzenlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son Dakika | Antalya Emniyet Müdürlüğünden kısıtlamada diskoda eğlence düzenlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son Dakika | Antalya Emniyet Müdürlüğünden kısıtlamada diskoda eğlence düzenlendiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hiçe sayılarak eğlence düzenlendiği iddia edilen diskonun salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olduğu bildirildi.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hiçe sayılarak eğlence düzenlendiği iddia edilen diskonun salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olduğu bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, bazı gençlerin Muratpaşa ilçesindeki diskoda 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan parti düzenledikleri ve bu anları paylaştıkları haberlerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Olayla ilgili inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Muratpaşa, eski Lara yolu bölgesinde eğlence görüntüleri paylaşılan diskonun pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı ve tadilatta olduğu görevlilerimizce tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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