Son Dakika | Antalya'dan dönen itfaiyecilerden Eroğlu'na ziyaret
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Son Dakika | Antalya'dan dönen itfaiyecilerden Eroğlu'na ziyaret

Son Dakika | Antalya'dan dönen itfaiyecilerden Eroğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat'tan Antalya'daki orman yangıları söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Tokat'tan Antalya'daki orman yangıları söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

İtfaiyecileri makamında kabul eden Eroğlu, Tokat'a dönen itfaiye erleri yerine yine itfaiye personelinin gönderildiğini söyledi.

İtfaiyecilere teşekkür eden Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Antalya Gündoğmuş ilçesindeki yangına yardımda bulunmak amacıyla, itfaiye aracımızı ve personellerimizi dualarla göndermiştik. Altı gün boyunca bölgedeki yangınlara müdahale ederek, oradaki insanlara yardımcı olan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Bizler yardım edenler diyarının evlatlarıyız. Tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum. Bölgede hiç uyku uyumadan bölgede gayret eden tüm personelimizden Allah razı olsun. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hamdolsun sağlık ve sıhhatli bir şekilde ailelerinize döndünüz. Şu anda diğer ekibimiz gittiler, bayrak onlara emanet. Onlar da oradaki halkımızın yanlarında olmaya, yangınları söndürmeye devam edecekler. Yangınlar sona erene kadar Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devam edecek. Bölgede sadece ağaçlar, evler, canlılar yanmadı. Bizim ciğerimiz yandı. Bunu gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyorum. Ne olursa olsun bunlar bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

İtfaiyeciler, Eroğlu'na, yangın mahallinde yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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