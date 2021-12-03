Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe merkezi ve mahallelerinde belirlenen adreslere 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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