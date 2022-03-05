Son dakika! Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu

ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısının 10'uncu gününde de protestolarına devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde toplanan Ukraynalılar, 'Yaşasın Ukrayna' sloganı atarak, Rus lider Putin'e tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önündeki protesto gösterisine çok sayıda Ukraynalı katıldı. Hem Ukrayna hem de Türk bayraklarıyla eyleme katılan Ukraynalılar, 'Save Ukrayna', 'Ukrayna Yanıyor Susma', 'Putin Stop', 'Katil Putin', 'Rusya şimdiye kadar 26 çocuk öldürdü. Hava sahasını kapatın', bombalanmış bir el fotoğrafı üzerinde 'Dönecek bir evim yok' gibi yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi. Bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı eylemde, Ukrayna ulusal marşı okundu.

Gösteride konuşan Antalya Ukraynalılar Derneği Başkanı Dmytro Bibik ise Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş yürütüldüğünü belirterek, "Rus işgalciler sivilleri yok ediyor, şehirlerimizin yerleşim yerlerine roket atıyorlar. Rus işgalciler kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan alt yapıyı yok ediyor, kentlerimizi ışıksız, ıssız ve susuz bırakıyorlar. Sivil halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak istiyorlar ama başaramazlar. Putin rejimi dünya çapında nükleer terörizmdir. Rus halkı sessiz olma, onurunu ve haysiyetini koru. Putin'i durdurmak sizin ilk göreviniz" dedi.