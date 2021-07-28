Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı
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Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bölgeye geliyor Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ederken dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.

Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bölgeye geliyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ederken dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli'nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Şiddetli rüzgar yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor.

Üç ayrı noktadan çıktığı öğrenilen yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın bölgesine kilometrelerce uzaktan gökyüzünü kaplayan dumanlar ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Antalya-Manavgat D 400 karayolu üzerinde araçlar, gökyüzünü kaplayan oluşan ve kilometrelerce alanda etkili olan siyah dumanlar gölgesinde ilerliyor.

Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı
Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı
Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı
Son dakika... Antalya'daki orman yangını sebebiyle gökyüzü dumanla kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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