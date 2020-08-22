Son Dakika | Antalya'daki orman yangını devam ediyor Gelen son dakika haberine göre Antalya'daki orman yangını devam ediyor 2 uçak ve dört helikopter ile poyraza rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Antalya'daki orman yangını devam ediyor

2 uçak ve dört helikopter ile poyraza rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Yangına 2 uçak dört halikohpter ve 30'un üzerinde arazözün müdahalesi sürüyor.

Bugün öğlen saat 14: 20 de Serik ilçesine bağlı Töngüçlü mahallesi Kaşıkmı mevkiinde çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yarngını söndürme çalıyşmaları devam ediyor. Arazinin sarp olması ve şiddetli poyraz sebebiyle halen kontrol altına alınamayan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba srf ediliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak. 4 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen takviyeyle 30'a yükselen arazözün ylerden müdahalesi güçlükle yapılabiliyor.Yangının yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmalarını sürdüren ekiplere Antalya Büyükşehir belediyesi ile Serik Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.

Kaynak: İHA