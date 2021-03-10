Son Dakika | Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi
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Son Dakika | Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

10.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:06
Son Dakika | Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Polat'ın cesedinin Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden C.A'nın polise verdiği ifadesinde genç kadını iple boğduğunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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