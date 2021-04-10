Son Dakika | Antalya'daki 58 yaşındaki ikizler aynı gün Kovid-19'dan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Antalya'daki 58 yaşındaki ikizler aynı gün Kovid-19'dan öldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son Dakika | Antalya'daki 58 yaşındaki ikizler aynı gün Kovid-19'dan öldü

Son dakika haber... Antalya'da yaşayan ikizler aynı gün yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Antalya'da yaşayan ikizler aynı gün yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Alanya ilçesinde 58 yıl önce doğan ikizler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve Seyda Hacıkadiroğlu Berber'e, bir süre önce Kovid-19 teşhisi konuldu.

Durumlarının ağırlaşması üzerine iki kardeş, kaldırıldıkları hastanelerde altı saat arayla hayatını kaybetti.

Berber'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Antalya'daki 58 yaşındaki ikizler aynı gün Kovid-19'dan öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:42:45. #1.16#
title