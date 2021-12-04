Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde, ölü 3 kedi bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde, ölü 3 kedi bulundu.

Altıntaş Mahallesindeki bir sitenin yağmur suyuyla dolan 1 metre 65 santimetre derinliğindeki yüzme havuzunda, vatandaşlar tarafından 2'si yetişkin biri yavru 3 kedinin ölüsü bulundu.

Site sakinlerinden Samet Bozkaya (23) AA muhabirine, sabah saatlerinde balkondan havuza baktığında sarı renkli yetişkin bir kedinin havuzda cansız yattığını gördüğünü söyledi.

Bozkaya, 1-2 saat sonra biri yetişkin biri yavru iki kedinin daha havuzda öldüğünü dile getirerek, "Konuyu yöneticimizle görüştüm. 'Şu anda temizleyemem' dedi. Havuzun suyunu boşaltmak için motor istedim, yine yardımcı olmadılar. Belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Daha önce havuz boşken düşen yavru kedileri kurtardığını aktaran Bozkaya, havuza düşen kedilerin havuzdaki yağmur sularının boşaltılmaması nedeniyle boğularak öldüğünü düşündüğünü söyledi.

Öte yandan havuz çevresinde vatandaşlar tarafından kediler için kutulardan küçük bir barınak yapıldığı görüldü.

Kedilerin Aksu Belediyesi tarafından havuzdan temizleneceği öğrenildi.

Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

 Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title