Son dakika! Antalya'da yüzme havuzunda ölü 3 kedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde, ölü 3 kedi bulundu.

Altıntaş Mahallesindeki bir sitenin yağmur suyuyla dolan 1 metre 65 santimetre derinliğindeki yüzme havuzunda, vatandaşlar tarafından 2'si yetişkin biri yavru 3 kedinin ölüsü bulundu.

Site sakinlerinden Samet Bozkaya (23) AA muhabirine, sabah saatlerinde balkondan havuza baktığında sarı renkli yetişkin bir kedinin havuzda cansız yattığını gördüğünü söyledi.

Bozkaya, 1-2 saat sonra biri yetişkin biri yavru iki kedinin daha havuzda öldüğünü dile getirerek, "Konuyu yöneticimizle görüştüm. 'Şu anda temizleyemem' dedi. Havuzun suyunu boşaltmak için motor istedim, yine yardımcı olmadılar. Belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Daha önce havuz boşken düşen yavru kedileri kurtardığını aktaran Bozkaya, havuza düşen kedilerin havuzdaki yağmur sularının boşaltılmaması nedeniyle boğularak öldüğünü düşündüğünü söyledi.

Öte yandan havuz çevresinde vatandaşlar tarafından kediler için kutulardan küçük bir barınak yapıldığı görüldü.

Kedilerin Aksu Belediyesi tarafından havuzdan temizleneceği öğrenildi.