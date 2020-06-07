Son dakika! - Antalya'da yol kenarında şüpheli ölüm
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Son dakika! - Antalya'da yol kenarında şüpheli ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre - Antalya'da yol kenarında şüpheli ölüm Antalya'nın Aksu ilçesi yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

07.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:10

- Antalya'da yol kenarında şüpheli ölüm

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kampçı olduğu değerlendirilen kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Edinilen bilgiye olay saat 09.30 sırasında Aksu ilçe çıkışı Alanya-Antalya karayolu Bozyazı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki kurumuş otlar arasında sırtında kamp çantası ve matı olan bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 50 yaşındaki Yankı Kıray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cesedin olduğu bölgeye otların içinden gelerek ulaşan ekipler, çevrede delil çalışması yaptı. Kıray'ın ayağından terliklerinin ve sırtındaki matının farklı noktalarda olduğu görüldü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri bariyerin altından geçip ceset üzerinde inceleme yaptı. Yüz, kol ve ayak bölümünde yara izleri bulunan Yankı Kıray'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Kıray'ın trafik kazası sonucumu yoksa, cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika! - Antalya'da yol kenarında şüpheli ölüm

Kaynak: İHA

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