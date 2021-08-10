Son dakika... Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
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Son dakika... Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Son dakika... Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.

Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından bugün Akseki Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten orman yangınına neden olmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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