Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

21.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:40
Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, E.Ş'nin yüksek miktarda uyuşturucu hap getirdiği ve ilçede dağıtımını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonda, karton kutu tabanına gizlenmiş 5 bin 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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