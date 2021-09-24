Son dakika... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda arama yaptı.

Aramada, 10 paket metamfetamin, 2 kullanımlık esrar ve bir tabanca ele geçirildi.

"Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan B.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu imal edip sattığı ileri sürülen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.