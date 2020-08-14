Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
14.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Side Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda, 4 kilogram esrar ele geçirildi.
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Kaynak: AA