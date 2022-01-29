Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA, Fatih Hepokur - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, A.Ö, R.K. ve D.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 90 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Öte yandan başka bir operasyonda uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.Y'nin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar, 9 gram eroin ile bir adet uyarıcı hap bulundu.

Dört şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title