Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, A.Ö, R.K. ve D.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 90 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Öte yandan başka bir operasyonda uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.Y'nin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar, 9 gram eroin ile bir adet uyarıcı hap bulundu.

Dört şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.