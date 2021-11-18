Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Evde bulunan H.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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