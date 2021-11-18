Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Evde bulunan H.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

 Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title