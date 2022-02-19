Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA, Fatih Hepokur - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli M.C.D'nin üzerinde 5 gram kokain ele geçirildi.
Öte yandan Side Mahallesi'nde M.T'nin silahla yağmalandığı olayın şüphelisinin de M.C.D. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Fatih Hepokur - Güncel