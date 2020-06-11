Son Dakika: Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama
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Son Dakika: Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilirken gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden...

11.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:46

Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilirken gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltını kararı çıkartılan E.İ, S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S. isimli şüphelilerin Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası önceki gün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 adet mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. O Bir süre sonra operasyon kapsamında aranan 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

7 tutuklama

Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Son Dakika: Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama

Kaynak: İHA

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