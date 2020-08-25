Son dakika... Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
25.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durmuş Şahiner'in (23) kullandığı 07 E 0328 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Şahiner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından uçurumdan çıkarılan Şahiner'in cenazesi, Alanya Belediyesinin morguna gönderildi.
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Kaynak: AA