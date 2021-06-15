Son Dakika | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber: Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 2 kamyonet ve bir otomobil çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer