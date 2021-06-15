Son Dakika | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son Dakika | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Son Dakika | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 2 kamyonet ve bir otomobil çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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