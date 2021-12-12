Son dakika: Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Sultan Kidik'in kullandığı 07 HPJ 89 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'ndaki üst geçitte bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Ülkü Kidik yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Durgut'un kullandığı 09 ADC 040 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda yoldan çıkarak ağaca çarptı, kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.