Son dakika... Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 25 gözaltı (2)- Yeniden

Bir son dakika haberine göre Yazıişleri Müdürlerine'Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 25 kişi...