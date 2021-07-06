Son dakika... Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 25 gözaltı (2)- Yeniden
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Son dakika... Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 25 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika... Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 25 gözaltı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yazıişleri Müdürlerine'Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 25 kişi...

Yazıişleri Müdürlerine

'Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN----------Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede haksız kazanç sağlayarak 'tefecilik' suçunu işlediği tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya ile Serik ve Manavgat ilçelerindeki 50 adrese sabah saatlerinde yapılan baskınlarda şüphelilerden 25'i yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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