Son dakika... Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Son dakika... Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'da 84 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 84 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 49 sikke, 12 takı, 23 figür tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Güncel, Haberler

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