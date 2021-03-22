Son dakika... Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye ceza kesildi
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Son dakika... Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye ceza kesildi

22.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:12
Son dakika... Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 789 bin 25 lira ceza kesildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296 kişiye 789 bin 25 lira ceza kesildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 kişiye 789 bin 25 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını düşünerek evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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