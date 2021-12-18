Son dakika! Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli D.A'ya yönelik operasyon düzenledi.

Zanlının evinde yapılan aramada 6 tabanca, 4 şarjör, 12 fişek, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet