Son dakika! Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli D.A'ya yönelik operasyon düzenledi.
Zanlının evinde yapılan aramada 6 tabanca, 4 şarjör, 12 fişek, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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