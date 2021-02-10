Son dakika! Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
10.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:42
Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten ve satanlara yönelik çalışmalar kapsamında D-400 kara yolunda durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 420 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda M.Ç, M.G. ve S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş