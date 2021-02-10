Son dakika! Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:42
Son dakika! Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten ve satanlara yönelik çalışmalar kapsamında D-400 kara yolunda durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 420 litre sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç, M.G. ve S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Antalya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:45:48. #1.14#
title