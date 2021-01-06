Son Dakika | Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:00
Son Dakika | Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salkımevler Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 105 şişe etil alkol ve sahte içkide kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda aroma ele geçirildi.

Operasyonda, Ö.D. ve S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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