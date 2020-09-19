Antalya'da sahte içki operasyonu
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Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da sahte içki operasyonu 5 yıldızlı otel ve bir depoda toplam 9 bin şişe sahte içki ele geçirildi Antalya'da emniyet ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada kent merkezinde bir depoda ve Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde toplam 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi.

19.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:32

Antalya'da sahte içki operasyonu

5 yıldızlı otel ve bir depoda toplam 9 bin şişe sahte içki ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da emniyet ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada kent merkezinde bir depoda ve Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde toplam 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sahte içki ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Dün Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde bir depoda sahte içkilerin depolandığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahte içkilerin Antalya'da bulunan market, büfe, tekel bayi ve turizm bölgelerine satışının yapılacağına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine tespit edilen sahte içkilerin depolandığı yer ile Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde arama yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 5 kişi, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya'da sahte içki operasyonu

Kaynak: İHA

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