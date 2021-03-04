Son Dakika | Antalya'da polise giderek annesini öldürdüğünü itiraf eden kişiye müebbet hapis cezası

Antalya'da polise giderek annesini öldürdüğü itiraf eden kişi yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berk Karan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.T, öğlen saatlerinde apartmanda bir patlama sesi duyduklarını ve kapıya çıktıklarında bir şey görmediklerini söyledi.

Komşuları Seher Fak'ın kapısını çaldığında oğlunun kapıyı açtığını belirten N.T, "Komşumuzun oğlunu daha önce hiç görmemiştim. Sesin kendilerinden gelip gelmediği sordum. Seher hanımın oğlu da 'Ben de bir ses duydum ama bizden gelmedi' deyince ben de evime girdim." dedi.

Tanık Ş.Ö. ise apartmanda bir ses duyduklarını ama sesin nereden geldiğini anlamadıklarını ve ertesi gün de komşusunun öldürüldüğünü öğrendiklerini ifade etti.

Sanık Berk Karan son savunmasında, böyle bir şey yapacak bir insan olmadığını annesini para için öldürmediğini savundu.

Kimseye zarar verecek bir insan olmadığını öne süren Karan, "Konuşamıyorum. Annemi kaybettim, artık söyleyecek bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Berk Karan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki evde annesi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Berk Karan (35), bir gün sonra polise giderek cinayeti itiraf etmişti. Belirtilen adrese giden polis ekipleri, Seher Fak'ın öldürüldüğünü tespit etmiş ve Karan ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam