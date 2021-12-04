Son dakika! Antalya'da polis, hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı - Haberler
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Son dakika! Antalya'da polis, hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika! Antalya'da polis, hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

Son dakika haberi... Antalya'da hakkında 13 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 13 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çıkar amaçlı organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu üzerinde farklı bir kişiye ait kimlikle konaklayan ve 8 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ekipler tarafından yakalandı.

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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