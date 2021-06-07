Son dakika haberi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.