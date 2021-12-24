Son dakika: Antalya'da otomobilin çarptığı yayanın cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler
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Son dakika: Antalya'da otomobilin çarptığı yayanın cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika: Antalya'da otomobilin çarptığı yayanın cenazesi ailesine teslim edildi
AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Düdenbaşı Mahallesi 2340 Sokak'ta dün yolun karşısına geçmeye çalışırken Volkan G. yönetimindeki 15 NU 867 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Dürdane Eser'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, Eser'in ailesine teslim edildi. Eşi Selim Eser, cenazeyi teslim alırken gözyaşı döktü.

Eser'in cenazesinin, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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