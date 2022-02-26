Son dakika! Antalya'da otomobile ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Son dakika habere göre Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobile ateş eden 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobile ateş eden 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat'ta Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunan O.G'ye ait otomobile silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler D.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel