Son dakika: ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Gelen son dakika haberlerine göre Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesine sevk edilen 4 helikopterle havadan; 23 arazöz, 6 su tankeri, 4 dozer ve 118 kişilik personelle de karadan alevlere müdahale ediliyor.

Gündoğmuş kavşağında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin kapattığı Konya kara yolunda sürücüler ise yol kenarına araçlarını park ederek, çalışmaları takip etti.

ALEVLER KISMEN KONTROL ALTINDA

Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu 1,5 saatte kontrol sağlanan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda da trafik normale dönmeye başladı. Jandarma ekipleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla önce Konya tarafını ardından da diğer yönü kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Öte yandan yangında ilk belirlemelere göre, 15 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı