ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kemer'de saat 15.30 sıralarında Kuzdere Mahallesi Karataş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine orman işletme şefliği ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için arazözlerle yangın yerine çıkamayan ekipler, bölgeye ulaşmak için bir süre de yürümek zorunda kaldı. Yangın bölgesinde poyraz da etkili olurken, yangın yerine ulaşan ekipler tırmık, kürek ve kazmalar ile alevlerin büyümesini engelledi. Ardından gelen 2 yangın söndürme helikopteri de alevlere su boşalttı.

Jandarma ekipleriyle Kuzdere Muhtarı Serkan Günay ve enduro motosiklet kullanıcıları da söndürme çalışmalarına yardım etti. Motosikletliler sık sık orman işçilerine su taşıdı.

Yangın yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol alınırken alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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