Son dakika... Antalya'da orman yangını Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Töngüşlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynak: AA