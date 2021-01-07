Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

07.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:05

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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