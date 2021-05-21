Son dakika! Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Son dakika! Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşlarının da olduğu 28'i yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 23 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör, 3 av tüfeği, 29 fişek, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda silah parçaları, çeşitli kurumlara ait 20 sahte mühür ve kaşe, çok sayıda senet ve tapu, sahte olduğu değerlendirilen polis basın kartı ile polis emeklileri derneği kartı ele geçirildi.

Zanlıların, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel düzeyde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:05:03. #1.16#

title