Son dakika! Antalya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika! Antalya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

04.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:22
Son dakika! Antalya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bu kez bir köpek için seferber oldu.

Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi Eynihal Caddesi'nde 4 metrelik eski bir su kuyusuna bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

Bir merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, çaresizlik için kurtarılmayı bekleyen köpeğe ulaştı.

Gece saatlerinde kuyuya düştüğü tahmin edilen köpeği çıkaran ekipler, aç ve susuz kaldığı tespit edilen köpeğe su ve yiyecek de verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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