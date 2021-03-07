Son dakika: Antalya'da kumru kurtarma operasyonu

Antalya'da bir apartmanın ikinci katının balkon camı ile panjuru arasına sıkışan yavru kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 41 Cadde üzerindeki bir apartmanın, 2. katının balkon camı ile panjuru arasına yavru bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar bir taraftan da kuşu kendi imkanlarıyla kurtarmak için seferber oldu. Üst katta daireden uzatılan havuz filesi ile kuşu almaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. Olay yerine gelen ilk merdivenli itfaiye ekibi balkonun olduğu yere yanaşamadı. Bunun üzerine seyyar merdiveni olan ekipten destek istendi. Bu sırada vatandaşlar file ile kurtarma çalışmasına devam etse de başarı sağlayamadı. Seyyar merdiveni kurup balkona tırmanan kadın itfaiye görevlisi kuşa ulaşamayınca bu kez erkek çalışan elinde file ile yukarı çıktı. Kuşun sürekli ileri geri hareket etmesi nedeniyle itfaiye eri de fileyle kuşu yakalayamadı. Üst kattaki vatandaşın da yardım ettiği kurtarma çalışmasını bina sakinleri ve çocuklar endişeli gözlerle izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye eri file ve faraş kullanarak kuşu yakalamayı başardı. İtfaiye erinin kuşu eline almasıyla vatandaşlar mutluluklarını alkışlayarak gösterdi. Görevlilerin su verdiği kuş tedavisinin yapılması için belediyenin barınağına götürüldü. Çocuklar ise kuşu görmek ve sevmek için birbirleriyle yarıştı. Ev sahibinin yurt dışında olduğu için kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Üst kattan kuşu kurtarmak için büyük uğraş veren Hakan Altunbaş, "Komşularımız kuşu görmüşler, iki gündür balkonda sıkışıp kalmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler ve kuşu kurtardık. Biz de kurtarmak için çalıştık. Şu an kurtarıldı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı