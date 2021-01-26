Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası
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Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası

26.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:17

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren içkili restorandaki 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren içkili restorandaki 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sedir Mahallesi'nde bulunan içki satışının yapıldığı bir restoranın Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Restorana giden ekipler, 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.

İşletme sahibi V.D. hakkında adli işlem yapıldı. Tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren işletme mühürlenerek kapatıldı.

Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği restorandaki 11 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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