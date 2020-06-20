Son dakika... Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS heyecanı Son dakika haberi... Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS heyecanı -Saatler öncesinden okula gelen öğrenciler maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dersliklere alındı -Veliler heyecanlı şekilde çocuklarını içeri uğurladı Antalya'da da yeni tip Korona virüs(Covid-19) önlemleri altında Liselere...

Antalya'da korona virüs önlemleri altında LGS heyecanı

-Saatler öncesinden okula gelen öğrenciler maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dersliklere alındı

-Veliler heyecanlı şekilde çocuklarını içeri uğurladı

ANTALYA - Antalya'da da yeni tip Korona virüs(Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınavda aileleri ise okul çevrelerinde ter döktü.

Antalya'da LGS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde öğrenim gördüğü okullara gelen 8'inci sınıf öğrencilerini korona virüs önlemleri karşıladı. Aileleri ve maskeli şekilde okula gelen öğrenciler daha sonra bahçeye alındı. Havanın sıcak olması nedeniyle öğrenciler okul bahçesinde gölgelik alanda sosyal mesafeye uygun olarak bekledi. Sınav görevlileri dersliklere öğrencileri alırken yoğunluk oluşmaması için yere sosyal mesafeyi ayarlayan antrenman çanağı yerleştirdi. Öğrenciler saat 08.30'dan itibaren dersliklere alınmaya başlandı. Kapı girişinde dezenfektanlı paspasa basan öğrencilerin giriş kartları kontrol edildi, ardından ellerine de dezenfektan sıkıldıktan sonra sırayla sınıflara alındı. Belgelerini unutan öğrenciler okul bahçesinde kısa süreli panik yaşadı. Okul idarecileri ve polis ekipleri okul bahçe kapısı önünde yığılan öğrencileri sosyal mesafeye kuralına uymaları için sık sık uyardı. Kapıya da korona virüs önlemlerini içeren bilgilendirici pankartların asıldığı görüldü. Öğrencilerin sınav saatinde gecikme yaşamadan salonlardaki yerlerini aldığımı gözlemlendi. Öğrencilerin uzun bir aradan sonra birbirlerini görmeleri nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

Öğrenciler içeride ter dökerken, okulun çevresinde çocuklarını bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı aileler uyarılara rağmen okul yakınında beklemeye devam etti. Bir annenin ise çocuğunun başarısı için Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

"Stresli oldu"

Oğlunu bekleyen Yaşar Seyran, " Stresli bir ortam geçirdik. Elimizden geldiği şekilde çocuklarımıza yardımcı olduk. İnşallah çocuklarımızı etkilemez. Tüm çocuklarımıza başarılar. Okul içi ve çevresinde alınan önlemleri başarılı buldum. Bizde veliler olarak kurallara uymaya çalıştık."dedi.

"İkimizde hazırlandık"

Kardeşini sınava getiren lise öğrencisi Melih Aldan, " Bende üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kardeşimle ikimiz birlikte sınava hazırlandık. Korona virüs kardeşimi etkiledi. Evde kaldı hep. Güzel bir hazırlık yaptık. Zor oldu ama başaracağına inanıyorum. Bugün sınava geldik. Önlemler güzeldi, her şey sağlığımız için."ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA